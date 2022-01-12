После смерти пациента медики из Лесосибирска получили выговор за застолье на рабочем месте

Медики больницы Лесосибирска, где в день корпоратива погиб пациент, получили выговоры.

«Нарушение правил служебного поведения, норм профессиональной и корпоративной этики, повлекших репутационный урон коллективу больницы», — говорится в решении краевого минздрава.

По оценке ведомства, поведение врачей может подорвать доверие к работникам сферы здравоохранения и создать конфликтные ситуации.

Напомним, что инцидент случился 5 января. Супруга одного из больных пришла навестить мужа, но врачей не застала и отправилась на поиски. В это время у медиков был новогодний корпоратив, который они устроили прямо в больнице. В состоянии подпития их и застала женщина. Она засняла всё происходящее на камеру и разместила видео в соцсетях.

Мужчина же, не дождавшись помощи врачей, скончался. Однако, сотрудники больницы отрицают свою причастность к его гибели. Проверку по делу ведут прокуратура и Следственный комитет. Также делом заинтересовался и глава края Александр Усс, заявивший о необходимости разобраться в случившемся.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын