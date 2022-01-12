В новогодние каникулы в ачинском перинатальном центре родились 40 детей

Как сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края, самым первым в ачинском перинатальном центре родился мальчик весом 3 060 граммов, ростом 51 см. Он появился на свет 1 января в 04:36.

В Рождественский сочельник в 18:47 родилась девочка, вес которой — 3 600 граммов, рост — 53 см. В Рождество в 03:25 родилась ещё одна девочка, вес ребёнка — 3 070 граммов, рост — 50 см. В 04:11 появился на свет мальчик весом 2 830 граммов.

В декабре в перинатальном центре Ачинска родились 203 ребёнка (96 мальчиков и 107 девочек). Появились на свет две пары близнецов.

Фото: © Денис Абрамов / РИА Новости