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В этом году в Красноярском крае сертификаты для покупки жилья получат 125 сирот

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Красноярск
09:25 12 Января 2022
в красноярском крае, общество, жилье, сироты
Фотография © admkrsk.ru
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Начался приём заявлений от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение жилищных сертификатов. Обращаться с заявлениями можно в органы местного самоуправления до 15 марта, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Стоимость сертификата в 2022 году — 2,4 млн рублей. Сумма сертификата рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилплощади в Красноярском крае, которую умножают на 33 квадратных метра.

Сертификат можно использовать на покупку жилья в Красноярском крае, добавлять к этой сумме свои или заёмные средства, средства материнского капитала. Срок действия сертификата — 1 год с даты выдачи.

Можно ждать получения квартиры от муниципалитета, либо получить сертификат и приобрести жильё самим. Такой механизм по обеспечению жильём детей-сирот действует с прошлого года, тогда жилищные сертификаты получили 65 человек.

Также для сирот в этом году будут построены семь 20-квартирных домов в Нижнеингашском, Большемуртинском,  Емельяновском, Курагинском, Шушенском, Ермаковском и Балахтинском районах. Закончат строительство 30-квартирного дома и разработают проектную документацию для 8-квартирного в Ужурском районе. Начнётся строительство 85-квартирных домов в Канске и Ачинске.

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