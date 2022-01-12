В этом году в Красноярском крае сертификаты для покупки жилья получат 125 сирот

Начался приём заявлений от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение жилищных сертификатов. Обращаться с заявлениями можно в органы местного самоуправления до 15 марта, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Стоимость сертификата в 2022 году — 2,4 млн рублей. Сумма сертификата рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилплощади в Красноярском крае, которую умножают на 33 квадратных метра.

Сертификат можно использовать на покупку жилья в Красноярском крае, добавлять к этой сумме свои или заёмные средства, средства материнского капитала. Срок действия сертификата — 1 год с даты выдачи.

Можно ждать получения квартиры от муниципалитета, либо получить сертификат и приобрести жильё самим. Такой механизм по обеспечению жильём детей-сирот действует с прошлого года, тогда жилищные сертификаты получили 65 человек.

Также для сирот в этом году будут построены семь 20-квартирных домов в Нижнеингашском, Большемуртинском, Емельяновском, Курагинском, Шушенском, Ермаковском и Балахтинском районах. Закончат строительство 30-квартирного дома и разработают проектную документацию для 8-квартирного в Ужурском районе. Начнётся строительство 85-квартирных домов в Канске и Ачинске.