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В Красноярске отремонтируют 12 подпорных стен

Главная Общество
Красноярск
09:10 12 Января 2022
красноярск, ремонт, общество, план
Фотография © admkrsk.ru
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Как рассказали в администрации города Красноярска, сейчас идёт подготовка к работам, формируется документация для завершения процедур заключения контрактов.

В этом году планируется отремонтировать минимум 12 подпорных стен. Плановые ремонты проведут на пяти объектах, для их выполнения разработаны проекты, предусмотрено финансирование 41,7 млн руб.

Работы будут выполнены:

вблизи дома по ул. Мичурина, 18;

пр. 60 лет образования СССР, 31;

в районе здания по ул. Взлётная, 1;

ул. Урицкого, 26;

ул. Академика Киренского, 25.

7 подпорных стен приведут в порядок благодаря контракту по содержанию данных объектов:

Вблизи дома по ул. Мичурина, 14;

пр. Машиностроителей, 21 (спуск к гаражам);

между домами по ул. Борисевича, 30-22;

ул. Борисевича, 24 (на территории садика);

ул. Парижской Коммуны, 8 «А»;

ул. Воронова, 14 «В»;

ул. Славы, 7/2;

ул. Академика Киренского, 25 «А»;

в районе транспортного кольца по ул. Брянская - ул. Игарская.

Для 12 подпорных сооружений разработают проектно-сметную документацию:

вблизи жилого дома по ул. Борисевича, 22;

около нежилого здания № 89 по ул. Шевченко, 56;

вблизи дома по ул. Алёши Тимошенкова, 68;

ул. Алеши Тимошенкова, 78;

ул. Борисевича, 23 (возле спортивной площадки);

ул. Бограда, 21;

пр. 60 лет образования СССР, 35;

ул. Петрушина, 2;

вблизи дома по ул. Семафорной, 189 «Б»;

по ул. Диктатуры Пролетариата, 40;

ул. Брянская, 23 (подъём к гаражному кооперативу);

ул. Борисевича, 8 – 8 «А».

Отметим, что работа по приведению в порядок подпорных стен ведётся в краевой столице ежегодно. К примеру, в 2021 году провели работы на 24 подпорных сооружениях. За предыдущие три года в работе были более 50 объектов.

На данный момент под наблюдением ряд подпорных стен, в том числе и стены в районе надземного пешеходного перехода на ул. Копылова. Во время мониторинга в сооружениях были обнаружены две трещины, как оказалось изменения не влияют на несущие способности и безопасность пешеходного перехода. В этом году трещины устранят, а до этого момента состояние подпорных стен будут ежедневно контролировать.

Всего в Красноярске 372 подпорные стены (120 — муниципальная собственность, остальные — объекты, расположенные на участках, имеющих разный статус и форму собственности).

На подпорных стенах — собственности владельцев гаражей, домов и других зданий, работы проводят за счёт бюджета только, если они представляют опасность. Там могут убрать облицовку, разобрать блоки, установить ограждения или провести работы, снимающие угрозу безопасности людей. По закону полноценный ремонт на таких сооружениях проводится за счёт собственников.

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