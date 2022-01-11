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За весь 2021 год в Красноярске полицейские изъяли 275 кг наркотиков

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Красноярск
19:35 11 Января 2022
красноярск, наркотики
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В полиции Красноярского края рассказали об итогах борьбы с наркотиками в 2021 году. Руководитель ГУ МВД России по региону Александр Речицкий рассказал, что оперативники выявили 4 тысячи преступлений, связанных с наркоторговлей, более 3 тысяч из них относятся к категории тяжких.

«Установлено 15 преступных фактов, связанных с организацией наркопритонов, и 18 — с незаконным оборотом сильнодействующих веществ. В прошлом году полицейские изъяли более 275 кг наркотиков», — отметил Александр Речицкий.

Из общей массы найденных запрещённых веществ, количество «тяжелых» наркотиков, вроде героина, выросло. Так, в Красноярске нашли две лаборатории, которые изготавливали синтетические наркотики. За весь год оперативники изъяли более 100 кг таких веществ.

Примером хорошей работы наркополицейских стало возбуждение уголовного дела в отношении главаря крупной преступной группировки.

«25-летний мужчина, находясь в Красноярске, вместе с подельниками обеспечивал работу наркотического магазина, вербуя новых работников. Кроме этого, на счету банды нанесение побоев и причинение тяжкого вреда здоровью людей, совершение грабежей, разбоев, вымогательств, поджоги квартир, домов и автомобилей — более 30 преступлений, и заказы на них поступали и из других регионов. Сейчас расследование уголовного дела продолжается», — подытожил заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Юрий Завьялов.

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