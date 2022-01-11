Ведущая Первого канала Екатерина Андреева прилетела на отдых в Красноярск

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева поделилась в своём «Инстаграм» фотографиями со своего отдыха в Красноярске. В город она приехала в компании ведущей телеканала НТВ Екатерины Шугаевой.

Судя по снимкам, она сняла номер в гостинице рядом с Театром оперы и балета и уже успела посетить бар «Булгаков», ресторан Tunguska и «Бобровый лог».

Гостьи Красноярска заметили, что в городе очень тепло и красиво.

«Обратила внимание, какие красивые мосты в Красноярске. Огромные, все под стать Енисею», – отметила Андреева.

Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official/