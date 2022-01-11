В Красноярске нашли вандалов изрисовавших здание в центре города

В Красноярске нашли школьников, которые изрисовали здание в центре города. Полиции в этом помогли пользователи соцсетей. Напомним, что подростков засняли на видео, которое разместили в паблике администрации Центрального района, а затем многие СМИ города.

Запись посмотрела одна из жительниц города, которая узнала одного из вандалов. Оказалось, что парень жил в Октябрьском районе.

Сейчас собственник здания на проспекте Мира оценивает ущерб, который могут взыскать с родителей школьников. Кроме этого, семьям придётся выплатить штраф.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf