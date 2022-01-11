Красноярск получит первую часть средств на строительство метро

В текущем году Красноярский край получит первую часть средств на строительство красноярского метро. Об этом стало известно в ходе заседания президиума Правительства края.

Точная сумма пока не известна, но она зависит от объёма работ.

План уже утверждён в правительстве края. В документе сказано, что длинна первой ветки составит 9,7 км. Планируется построить 6 станций и одно депо. Сейчас проект строительства дожидается решения госэкспертизы. После этого начнутся подготовительные работы, перенос коммуникаций и создание стройплощадок.

Напомним, что глава Красноярского края Александр Усс анонсировал строительство первой линии метро в первом квартале 2022 года. Предварительную стоимость оценили в 89 млрд. рублей. Власти региона планируют привлечь федеральный инфраструктурный кредит.

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