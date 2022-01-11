15 января «Поезд здоровья» отправится в первый рейс в этом году

В передвижной поликлинике располагаются клинико-диагностическое, телемедицинское и консультативное подразделения, оборудованы кабинеты функциональной диагностики, ультразвукового и эндоскопического исследования, стоматологический кабинет, рентген-кабинет, аптечный пункт.

На базе медицинского поезда проводятся консультативные осмотры населения, телемедицинское консультирование сложных случаев заболеваний со специалистами краевых учреждений здравоохранения и специалистами клиник федерального подчинения, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

«Поезд здоровья» в январе будет работать с 8.00 до 18.00 по следующему графику:

Большая Кеть — 15 января;

Пировская — 16-17 января;

Абалаково — 18 января;

Лесосибирск — 19-22 января;

Малая Кеть — 23 января;

Суриково — 24-26 января;

Кытат — 27 января;

Тарутино — 28 января.

При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис, выписки из медицинских документов.

Фото: пресс-служба минздрава Красноярского края