15 января «Поезд здоровья» отправится в первый рейс в этом году

В передвижной поликлинике располагаются клинико-диагностическое, телемедицинское и консультативное подразделения, оборудованы кабинеты функциональной диагностики, ультразвукового и эндоскопического исследования, стоматологический кабинет, рентген-кабинет, аптечный пункт.
На базе медицинского поезда проводятся консультативные осмотры населения, телемедицинское консультирование сложных случаев заболеваний со специалистами краевых учреждений здравоохранения и специалистами клиник федерального подчинения, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.
«Поезд здоровья» в январе будет работать с 8.00 до 18.00 по следующему графику:
Большая Кеть — 15 января;
Пировская — 16-17 января;
Абалаково — 18 января;
Лесосибирск — 19-22 января;
Малая Кеть — 23 января;
Суриково — 24-26 января;
Кытат — 27 января;
Тарутино — 28 января.
При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис, выписки из медицинских документов.
Фото: пресс-служба минздрава Красноярского края