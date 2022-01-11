В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 24 человека

За сутки от коронавируса погибли 24 человека. Всего же с начала пандемии — 8 976.

Подтверждённых диагнозов на 11 января — 214. С начала пандемии — 176 058.

Вылечили 161 141 человека (+ 251 за сутки).

Под медицинским наблюдением находится 841 житель Красноярского края.

4 651 164 тестов на коронавирус проведено с начала пандемии (+ 1 713 за последние сутки).

Напомним, на данный момент в Красноярском крае развёрнуты 3 909 коек в 44 временных инфекционных госпиталях. Занятость коечного фонда — 66,82 %. На лечении в госпиталях находятся 2 612 пациентов, лечение амбулаторно проходят 8 774 человек. За неделю отмечена незначительная динамика снижения количества пациентов.

По информации министерства здравоохранения Красноярского края, в течение нескольких недель прогнозируется новый рост заболеваемости. Количество резервных коек в больницах принято решение не сокращаться.

Темп вакцинации в праздничные дни снизился. Из расчёта за последние 14 дней составляет от 600 до 2 тыс в день. На 8 января привиты I компонентом 1 272 075 человек, завершили вакцинацию — 1 207 335.

Лидерами по охвату вакцинацией стали: ЗАТО «Кедровый», Шарыповский, Ирбейский, Северо-Енисейский, Туруханский, Мотыгинский, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный районы.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости