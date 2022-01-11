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Житель Зеленогорска дал своей знакомой телефон и лишился 18 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
17:50 11 Января 2022
общество, зеленогорск, в красноярском крае, происшествия, кража, деньги
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В полицию обратился 58-летний житель Зеленогорска с просьбой помочь ему вернуть мобильный телефон. Как выяснилось, мужчина дал телефон своей 42-летней знакомой во время распития алкоголя, чтобы та купила спиртных напитков. После нескольких походов за покупками женщина пропала и два дня не выходила на связь.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, выяснилось, что с помощью телефона женщина бесконтактным способом рассчитывалась в магазинах, тратя деньги на собственные нужды. Ущерб — более 18 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Максимальное наказание по статье — лишение свободы сроком до 6 лет.

Фото: © Мария Девахина / РИА новости

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