Житель Зеленогорска дал своей знакомой телефон и лишился 18 тысяч рублей

В полицию обратился 58-летний житель Зеленогорска с просьбой помочь ему вернуть мобильный телефон. Как выяснилось, мужчина дал телефон своей 42-летней знакомой во время распития алкоголя, чтобы та купила спиртных напитков. После нескольких походов за покупками женщина пропала и два дня не выходила на связь.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, выяснилось, что с помощью телефона женщина бесконтактным способом рассчитывалась в магазинах, тратя деньги на собственные нужды. Ущерб — более 18 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Максимальное наказание по статье — лишение свободы сроком до 6 лет.

Фото: © Мария Девахина / РИА новости