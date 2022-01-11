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В Красноярском крае увеличился размер выплаты за рождение близнецов

Главная Общество
Красноярск
16:54 11 Января 2022
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С 1 января повышение составило от 3 до 4 тысяч рублей в зависимости от территории проживания семьи. Например, при рождении двойняшек родители, проживающие в Красноярске, получат по 78 487 рублей на каждого ребёнка. Для Лесосибирска размер выплаты составит по 96 599 рублей (в прошлом году — 75 541 рубль), для Норильска — 108 674 рубля (в прошлом году — 104 595 рублей).

— Рождение и воспитание детей накладывает на родителей финансовые траты, а тем более одновременное рождение сразу нескольких малышей. Ещё в 2011 году правительством
Красноярского края было принято решение о дополнительной поддержке таких семей. За прошлый год из бюджета края было направлено практически 42 миллиона рублей, их получили родители 529 двойняшек и тройняшек, — рассказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

На оформление единовременной выплаты у родителей есть полгода после рождения. Сделать это можно дистанционно через портал «Госуслуги», либо обратиться лично в МФЦ или по предварительной записи в территориальное отделение соцзащиты.

Для выплаты одному из родителей нужно предоставить паспорт и свидетельства о рождении детей.

Напомним, двойняшки - мальчик и девочка - стали первыми детками, которые родились в Красноярске 1 января.

Фото: © Наталья Селеверстова / РИА Новости

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