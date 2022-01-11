В Красноярске продают ипподром за 600 млн. рублей

В Красноярске продают ипподром на улице Соревнования. Начальную цена – 600 млн рублей. Сообщается, что «Росипподромы» признал актив, в который входят 9 зданий общей площадью 4 355,50 кв.метров и 5 земельных участков площадью 165 303 кв.метров, непрофильным.

Торги запланированы на март. Как рассказали представители ипподрома для «Седьмого канала», происходящее вызывает вопросы.

«Ипподром в Томске. Там вообще его просто нет - круг зарос деревьями. Или ипподром в Кызыле, в Туве тоже там такая ситуация. Но он почему-то не продаётся. Я боюсь, что в конечном итоге Красноярск или Красноярский край останется вообще без ипподромов, — рассказал руководитель Красноярского регионального управления АО «Русипподромы» Юрий Голиков.

Как сообщают gornovosti.ru, cудья-комментатор ипподрома Андрей Шевелев направил по этому вопросу обращения в правоохранительные органы и прокуратуру.

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов