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В Красноярске продают ипподром за 600 млн. рублей

Главная Общество
Красноярск
17:00 11 Января 2022
красноярск, торги
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В Красноярске продают ипподром на улице Соревнования. Начальную цена – 600 млн рублей. Сообщается, что «Росипподромы» признал актив, в который входят 9 зданий общей площадью 4 355,50 кв.метров и 5 земельных участков площадью 165 303 кв.метров, непрофильным. 

Торги запланированы на март. Как рассказали представители ипподрома для «Седьмого канала», происходящее вызывает вопросы. 

«Ипподром в Томске. Там вообще его просто нет - круг зарос деревьями. Или ипподром в Кызыле, в Туве тоже там такая ситуация. Но он почему-то не продаётся. Я боюсь, что в конечном итоге Красноярск или Красноярский край останется вообще без ипподромов, — рассказал руководитель Красноярского регионального управления АО «Русипподромы» Юрий Голиков.

Как сообщают gornovosti.ru, cудья-комментатор ипподрома Андрей Шевелев направил по этому вопросу обращения в правоохранительные органы и прокуратуру. 

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

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