11 января
Красноярск
75.13
 
€ 85.13
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На развитие школьного туризма Красноярский край получит 37,5 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
16:07 11 Января 2022
дети, в красноярском крае, общество, красноярск, туризм
версия для печати Ico_print

В России запускают программу развития школьного туризма, которая в этом году впервые стартует в 18 регионах, в том числе и в Красноярском крае. Запланировано, что региональный бюджет получит 37,5 млн рублей — это пятое место по объёму финансирования среди регионов. Данное постановление подписал Михаил Мишустин, премьер-министр Правительства РФ.

Новая программа будет реализована по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», одним из его ключевых приоритетов которого является создание условий для доступного отдыха подрастающего поколения.

Цель программы — познакомить детей с историей родного края в рамках небольших путешествий. Программа направлена на повышение доступности и популяризацию туризма для школьников. На реализацию во всей России направлено 500 млн рублей. В поездки смогут отправиться более 100 тысяч учащихся 5-9-х классов. Всего же до 2024 года на программу предусмотрено 3,5 млрд рублей.

— Разрабатываем механизм финансирования поездок для школьников. В 2022 году в нашем регионе программой воспользуются около 7,5 тысячи детей. Будет объявлен конкурс среди региональных туроператоров на организацию путешествий по территории края с одной или несколькими ночёвками и экскурсионными программами, — отметила Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму Красноярского края.

Фото: © Александр Уткин / РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярск получит первую часть средств на строительство метро

Красноярск получит первую часть средств на строительство метро

11 Января 2022 г.
Точная сумма пока не известна
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 24 человека

В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 24 человека

11 Января 2022 г.
Под медицинским наблюдением находится 841 житель
Новости Красноярска: В Красноярске продают ипподром за 600 млн. рублей

В Красноярске продают ипподром за 600 млн. рублей

11 Января 2022 г.
Торги запланированы на март
Новости Красноярска: В Красноярском крае увеличился размер выплаты за рождение близнецов

В Красноярском крае увеличился размер выплаты за рождение близнецов

11 Января 2022 г.
Размер выплаты зависит от территории проживания семьи
Новости Красноярска: В Хакасии будут судить местного жителя, убившего женщину

В Хакасии будут судить местного жителя, убившего женщину

11 Января 2022 г.
Он расчленил тело и сбросил в Енисей
Новости Красноярска: В Канске мужчина зарезал соседа по общежитию

В Канске мужчина зарезал соседа по общежитию

11 Января 2022 г.
Расследование уголовного дела продолжается
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: После пожара задержаны руководители кузбасского пансионата

После пожара задержаны руководители кузбасского пансионата

9 Января 2022 г.
Им предъявлено обвинение
Новости Красноярска: В министерстве транспорта Красноярского края показали строительство Высокогорского моста

В министерстве транспорта Красноярского края показали строительство Высокогорского моста

10 Января 2022 г.
Протяжённость автомобильного перехода моста будет более 2 км
Новости Красноярска: Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

10 Января 2022 г.
Анатолий Квашнин скончался в возрасте 75 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru