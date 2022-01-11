На развитие школьного туризма Красноярский край получит 37,5 млн рублей

В России запускают программу развития школьного туризма, которая в этом году впервые стартует в 18 регионах, в том числе и в Красноярском крае. Запланировано, что региональный бюджет получит 37,5 млн рублей — это пятое место по объёму финансирования среди регионов. Данное постановление подписал Михаил Мишустин, премьер-министр Правительства РФ.

Новая программа будет реализована по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», одним из его ключевых приоритетов которого является создание условий для доступного отдыха подрастающего поколения.

Цель программы — познакомить детей с историей родного края в рамках небольших путешествий. Программа направлена на повышение доступности и популяризацию туризма для школьников. На реализацию во всей России направлено 500 млн рублей. В поездки смогут отправиться более 100 тысяч учащихся 5-9-х классов. Всего же до 2024 года на программу предусмотрено 3,5 млрд рублей.

— Разрабатываем механизм финансирования поездок для школьников. В 2022 году в нашем регионе программой воспользуются около 7,5 тысячи детей. Будет объявлен конкурс среди региональных туроператоров на организацию путешествий по территории края с одной или несколькими ночёвками и экскурсионными программами, — отметила Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму Красноярского края.

Фото: © Александр Уткин / РИА Новости