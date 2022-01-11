11 января
Красноярск
75.13
 
€ 85.13
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Хакасии будут судить местного жителя, убившего женщину

Главная Общество
Красноярск
16:32 11 Января 2022
хакасия, происшествия, общество, убийство
версия для печати Ico_print

Расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Бейского района завершено. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщается на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

20 октября 2020 года жительница Саяногорска сообщила в полицию о исчезновении знакомой ей 38-летней женщины.

Пропавшая женщина стала жертвой преступления. Человеком, причастным к преступлению оказался 39-летний знакомый потерпевшей. 5 октября 2021 года на берегу Енисея в районе дер. Новоенисейка Бейского района были обнаружены фрагменты тела пропавшей.

Установлено, что 18 октября 2020 года к обвиняемому в дер. Новокурск Бейского района Республики Хакасия приехала потерпевшая. Пьяный мужчина сдавил рукой шею женщине, что повлекло рефлекторную остановку сердечной деятельности. В результате чего наступила её смерть. Злоумышленник спрятал тело неподалёку от деревни, опасаясь быть привлечённым к ответственности. Через некоторое время он расчленил тело и сбросил в Енисей.

Обвиняемый признал вину в содеянном.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: krk.sledcom.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярск получит первую часть средств на строительство метро

Красноярск получит первую часть средств на строительство метро

11 Января 2022 г.
Точная сумма пока не известна
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 24 человека

В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 24 человека

11 Января 2022 г.
Под медицинским наблюдением находится 841 житель
Новости Красноярска: В Красноярске продают ипподром за 600 млн. рублей

В Красноярске продают ипподром за 600 млн. рублей

11 Января 2022 г.
Торги запланированы на март
Новости Красноярска: В Красноярском крае увеличился размер выплаты за рождение близнецов

В Красноярском крае увеличился размер выплаты за рождение близнецов

11 Января 2022 г.
Размер выплаты зависит от территории проживания семьи
Новости Красноярска: На развитие школьного туризма Красноярский край получит 37,5 млн рублей

На развитие школьного туризма Красноярский край получит 37,5 млн рублей

11 Января 2022 г.
Программой воспользуются около 7,5 тысячи детей
Новости Красноярска: В Канске мужчина зарезал соседа по общежитию

В Канске мужчина зарезал соседа по общежитию

11 Января 2022 г.
Расследование уголовного дела продолжается
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

10 Января 2022 г.
Анатолий Квашнин скончался в возрасте 75 лет
Новости Красноярска: Кузбасскому «лихачу» заменили условный срок на реальный

Кузбасскому «лихачу» заменили условный срок на реальный

10 Января 2022 г.
Жертвой ДТП в Новокузнецке в 2020 году стала его спутница
Новости Красноярска: В Красноярском крае найдены мёртвыми три человека

В Красноярском крае найдены мёртвыми три человека

10 Января 2022 г.
Назначена судебно-медицинская экспертиза
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru