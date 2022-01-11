В Хакасии будут судить местного жителя, убившего женщину

Расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Бейского района завершено. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщается на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

20 октября 2020 года жительница Саяногорска сообщила в полицию о исчезновении знакомой ей 38-летней женщины.

Пропавшая женщина стала жертвой преступления. Человеком, причастным к преступлению оказался 39-летний знакомый потерпевшей. 5 октября 2021 года на берегу Енисея в районе дер. Новоенисейка Бейского района были обнаружены фрагменты тела пропавшей.

Установлено, что 18 октября 2020 года к обвиняемому в дер. Новокурск Бейского района Республики Хакасия приехала потерпевшая. Пьяный мужчина сдавил рукой шею женщине, что повлекло рефлекторную остановку сердечной деятельности. В результате чего наступила её смерть. Злоумышленник спрятал тело неподалёку от деревни, опасаясь быть привлечённым к ответственности. Через некоторое время он расчленил тело и сбросил в Енисей.

Обвиняемый признал вину в содеянном.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: krk.sledcom.ru