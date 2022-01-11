В Канске мужчина зарезал соседа по общежитию

1 января в КГБУЗ «Канская межрайонная больница» скончался 51-летний мужчина с ножевыми ранениями, сообщается на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В отношении 42-летнего соседа погибшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Мужчины проживали в одном общежитии в Канске по улице 40 лет Октября. 1 января в коридоре общежития между ними произошла ссора из-за высказанных сыном потерпевшего слов оскорбительного характера в адрес обвиняемого. Обвиняемый нанёс ножом соседу не менее двух ударов в область шеи. Потерпевшего доставили в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь он скончался.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru