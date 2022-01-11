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В Красноярске отменили крещенские купания из-за коронавируса

Главная Общество
Красноярск
14:45 11 Января 2022
красноярск, крещение
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В Красноярском крае отменены крещенские купания. В красноярской епархии пояснили, что сделано это из-за противодействия коронавирусу. А вот богослужения и раздача святой воды пройдут в обычном режиме.

Напомним, что главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев призвал жителей города отказаться от участия в праздничных купаниях, а также отказаться от посещения мест большого скопления людей. По информации краевого минздрава, в течение нескольких недель прогнозируется новый рост заболеваемости. 

Сейчас в госпиталях развёрнуты 3 909 коек в 44 временных инфекционных госпиталях. Занятость коечного фонда – 66,82 %.

Фото: © Сергей Красноухов / РИА Новости

 

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