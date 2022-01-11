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Выпускники школ Красноярского края должны определиться с ЕГЭ по выбору до 1 февраля

Главная Общество
Красноярск
15:00 11 Января 2022
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После 1 февраля приём заявлений на участие в ЕГЭ прекращается.  Итоговая аттестация по русскому языку и математике (базовая или профильная) являются обязательными, количество предметов, которые ребята выбирают самостоятельно, не ограничено. Если выпускник не придёт на экзамен по выбору, указанный в заявлении, это не будет нарушением.

— В регионе единый госэкзамен планируют сдавать более 15 тысяч выпускников. С документами, которые определяют структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2022 года можно ознакомиться на сайте федерального института педагогических измерений, — рассказала Светлана Маковская, министр образования Красноярского края.

Заявление на участие в ЕГЭ подаётся в школу, где обучается выпускник. Выпускники прошлых лет подают заявление в отделы образования по месту жительства. При себе необходимо иметь документ о предыдущем уровне образования или заверенную копию документа об образовании, оригинал и копию паспорта, СНИЛС.

При подаче заявления, обучающиеся техников и колледжей предъявляют справку, которая подтверждает освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем году.

Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья в заявлении могут указать, нуждаются ли они в особых условиях на экзамене.

Также выпускникам этого года нужно определиться, будут они сдавать математику базового или профильного уровня.

Проведение ЕГЭ разделено на три периода: досрочный (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5-20 сентября).

Основной период стартует с экзаменов по географии, литературе и химии с 26 мая. ЕГЭ по русскому языку пройдёт 30 и 31 мая. По информатике и ИКТ — 20 и 21 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам — 16 и 17 июня.

ЕГЭ по профильной и базовой математике пройдет 2 и 3 июня. 6 июня состоятся экзамены по истории и физике. 9 июня — по обществознанию. 14 июня — по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам предусмотрены с 23 июня по 2 июля.

Для тех выпускников, которые не получили аттестат, ЕГЭ пройдёт лишь по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) в дополнительный период в сентябре.

Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА новости

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