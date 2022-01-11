В Красноярске за незаконную продажу алкоголя снесли 22 павильона

В прошлом году в Ленинском районе за незаконную продажу алкоголя демонтировали 22 павильона, сообщается на сайте администрации города Красноярска. С предпринимателями расторгли договоры на размещение временных сооружений.

Собственникам можно было демонтировать павильоны самостоятельно в установленный законом срок. 15 предпринимателей воспользовались таким правом, а 7 временных сооружений снесли принудительно.

— Администрация района с правоохранительными органами проводит работу по пресечению незаконной торговли алкоголем. Все торговые точки, незаконно торгующими алкоголем, будут снесены, — отметил руководитель администрации Ленинского района Андрей Бардаев.

Работа по выявлению правонарушений в районе продолжат в этом году.

Сообщать о фактах незаконной торговли спиртным жители могут:

на горячую линию «Стоп, алкоголь» по круглосуточным телефонам: 8-908-012-15-71 (WhatsApp и Viber); 8-902-969-09-28 (телефонные звонки);

в дежурную часть ОП № 4 МУ МВД России «Красноярское» по телефону 262-11-77;

в дежурную часть ОП № 8 МУ МВД России «Красноярское» по телефону 266-94-18.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости