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Житель Лесосибирска, накопивший долг по алиментам, может лишиться квартиры

Главная Общество
Красноярск
14:00 11 Января 2022
общество, алименты, происшествия, в красноярском крае, долги
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Судебные приставы наложили арест и направили на торги квартиру 40-летнего должника, накопившего свыше 700 000 рублей долга по алиментам.

Судебные приставы неоднократно привлекали должника к административной ответственности, но он игнорировал исполнение своих родительских обязанностей. Это послужило основанием для привлечения мужчины к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, но исправительные работы не побудили мужчину оплатить долги по алиментам, рассказали в ГУ ФССП по Красноярскому краю.

Теперь квартира должника прошла процедуру оценки и выставлена на торги, мать мальчика получит возможность забрать жильё в счёт погашения части накопленного бывшим супругом долга.

Судебные приставы продолжат работу до полного погашения алиментной задолженности.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

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