В Красноярском крае в 2021 году умерло 42 317 человек

В 2021 году в Красноярском крае умерло 42 317 человек. В соотношении с рождаемостью (26 199 малышей за 11 месяцев), смертность выросла на 19,1 %, сообщает Красноярскстат.

В соседней Хакасии ситуация не лучше – смертность выросла на 16,5 %. А вот в Тыве, наоборот, рождаемость выросла –6 040 малышей против 2 750 умерших.

По всей России рождаемость снизилась на 1,6 %, по регионам Сибирского федерального округа — на 2,2 %. Смертность по стране выросла на 18,5 %, в регионах Сибири — на 15,3 %.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев