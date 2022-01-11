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Для Богучанской ГЭС установлен режим работы на январь 2022 года

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Красноярск
13:23 11 Января 2022
гэс, работа, электростанция, энергетика, вода
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Енисейское бассейновое водное управление (Росводресурсы) в соответствии со складывающейся гидрологической обстановкой установило на период с 1 января по 4 февраля 2021 года режим работы Богучанской ГЭС с расходами воды через агрегаты в диапазоне 3500-4200 м³/с. Режим корректируется в оперативном режиме в зависимости от гидрологической и ледовой обстановки.

В течение декабря средние расходы через агрегаты Богучанской ГЭС составили 3708 м³/с; в первой декаде января расходы постепенно понижались и 10 января составили 3502 м³/с. Декабрь 2021 года и январь 2022 года оказались более теплыми, чем годом ранее. Средняя температура воздуха в декабре 2021 года составила -19,5оС, что на 2оС выше, чем в декабре 2020 года; средняя температура 1-10 января 2022 года на 4оС выше, чем в эти же дни в январе 2021 года.

В связи с тем, что водность на Ангаре и ее притоках на 30-50% выше нормы, ледостав на водохранилищах происходил на 5-17 дней позднее, а толщина льда на 0,1-0,2 м меньше нормы. По информации Среднесибирского Управления гидрометеослужбы, по состоянию на 10 января на реке Ангара кромка ледостава находилась в 58 км от Богучанской ГЭС, лед встал на 5 км выше поселка Гольтявино. Уровень воды в Богучанском водохранилище утром 10 января находился на отметке 207,5 м, уровень воды в Ангаре – 138,63 м.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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