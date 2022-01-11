В Железногорске дети играли на подоконнике четвёртого этажа

В полицию обратился мужчина, увидевший двух детей, играющих на подоконнике 4 этажа общежития. Было установлено, что женщина 1998 года рождения уложила детей спать, а сама находилась в соседней комнате. В это время малыши залезли на подоконник, окно при этом было приоткрыто в режиме проветривания.

Ранее мать детей в поле зрения правоохранительных органов не попадала, на учёте семья также не состоит. С женщиной провели профилактическую беседу. Ей вынесено предостережение о недопустимости оставления детей в опасности. Проводится проверка, жизнь и здоровье детей вне опасности, сообщается на сайте ГУ МВД России по красноярскому краю.

Фото: © Валерий Мельников / РИА Новости