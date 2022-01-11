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Красноярский театр кукол вошел в состав старейшего в мире международного театрального союза

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Красноярск
13:45 11 Января 2022
красноярск, театры
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Красноярский театр кукол вошёл в состав UNIMA – международного союза кукольных театров. Это старейшее объединение театралов в мире. Сейчас в состав UNIMA входят более 50 российских театров и более 100 индивидуальных участников.

«UNIMA – это мощная поддержка и единомышленники по всему миру. Мы рады, что стали частью этой большой международной семьи, – говорит директор Красноярского театра кукол Татьяна Попова. – Вступить в члены UNIMA не так просто – это право нужно было заслужить. Надеюсь, что вступление в этот большой театральный союз позволит коллективу стать не только участником международных конференций, конкурсов, фестивалей и выйти на более высокий международный уровень, но и послужит прекрасной возможностью осуществлять важные задачи во благо развития удивительного и волшебного искусства театра кукол».

Основная цель UNIMA – содействие развитию искусства театра кукол. Для ее осуществления Союз стимулирует все возможные формы общения между кукольниками всех стран, регулярно проводит международные конгрессы, конференции, фестивали, содействует профессиональному обучению и научно-исследовательской деятельности, участвует в работе международных организаций, имеющих сходные цели.

Международный союз UNIMA был основан в 1929 году в Праге, а позже была перенесена во Францию. На данный момент представительства организации действуют более чем в 80 странах, в том числе и в России. 

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