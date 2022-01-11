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На Таймыре мужчине за незаконный вылов осетровых назначили 250 часов обязательных работ

Главная Общество
Красноярск
13:25 11 Января 2022
браконьер, происшествия, таймыр, общество, суд
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В начале октября во время мониторинга Енисея вверх по течению от пос. Потапово, расположенного в 90 км от Дудинки, сотрудники полиции заметили лодку. В ней находились 7 рыб осетровых пород. Полицейские выпустили в естественную среду сибирского осетра, занесённого в Красную книгу. Предотвращённый полицейскими ущерб — более 1 млн рублей.

Лодку и приспособление для вытаскивания рыболовной сети из воды изъяли. Жителя Игарки 1974 года рождения, причастного к преступлению, задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконная добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных)».

Суд назначил мужчине наказание в виде 250 часов обязательных работ.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

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