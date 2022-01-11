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Жителю Красноярска грозит до 7 лет лишения свободы за угон экскаватора

Главная Общество
Красноярск
13:02 11 Января 2022
суд, происшествия, общество, красноярск, угон, мвд
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В октябре во время патрулирования Свердловского района на ул. Электриков сотрудники полиции заметили экскаватор, который ехал ночью с выключенными фарами. Транспортное средство было остановлено, за рулём находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который не смог предъявить документы на технику. В отношении мужчины составили административный протокол за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения.

Как оказалось, мужчина работает разнорабочим на строительной площадке. Вечером к нему в гости пришёл знакомый, с которым они распивали алкогольные напитки, когда алкоголь закончился, мужчина решил съездить за ним и завёл трактор с помощью подручных средств.

В отношении ранее судимого 29-летнего правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по статье — до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Также за управление транспортом в состоянии опьянения суд назначил мужчине 10 суток административного ареста.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА новости

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