Жителю Красноярска грозит до 7 лет лишения свободы за угон экскаватора

В октябре во время патрулирования Свердловского района на ул. Электриков сотрудники полиции заметили экскаватор, который ехал ночью с выключенными фарами. Транспортное средство было остановлено, за рулём находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который не смог предъявить документы на технику. В отношении мужчины составили административный протокол за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения.

Как оказалось, мужчина работает разнорабочим на строительной площадке. Вечером к нему в гости пришёл знакомый, с которым они распивали алкогольные напитки, когда алкоголь закончился, мужчина решил съездить за ним и завёл трактор с помощью подручных средств.

В отношении ранее судимого 29-летнего правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по статье — до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Также за управление транспортом в состоянии опьянения суд назначил мужчине 10 суток административного ареста.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА новости