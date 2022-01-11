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В Красноярске за новогодние праздники задержали 136 нетрезвых водителей

Главная Общество
Красноярск
12:36 11 Января 2022
происшествия, гибдд, красноярск, общество, водитель
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Сотрудники ДПС за новогодние праздники задержали 136 водителей в состоянии опьянения. Например, 50-летний красноярец за несколько часов до наступления Нового года сел за руль своего автомобиля Honda. Его заметили другие водители и сообщили об этом автоинспекторам.

Водителя задержали на ул. Калинина, у него имелись признаки опьянения. Алкотестер показал результат 1,00 мг/л. Мужчине грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Информацию о водителях с признаками опьянения можно сообщать по телефону «Синяя линия» 263-10-19.

Фото: vk.com/gibdd24

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