В Минусинске выявили 15 нарушителей экологического законодательства

По данным Среднесибирского УГМС, с 16.00 3 января до 16.00 9 января в Минусинске во время режима неблагоприятных метеоусловий выявлено 15 хозяйствующих субъектов, нарушающих требования экологического законодательства. Они использовали источники загрязнения воздуха, не стоящие на учёте в реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Постановка объекта на учёт — это обязательное требование для всех организаций, имеющих на своих промышленных площадках трубы, то есть источники загрязнения атмосферного воздуха. Также предприятия должны в обязательном порядке иметь согласованные планы мероприятий по снижению нагрузки на атмосферный воздух и незамедлительно приступать к их выполнению при объявлении режима НМУ.

Специалисты минэкологии Красноярского края выдали предостережения о недопустимости подобных нарушений и необходимости поставить дымящие источники на учёт. В отношении двух природопользователей проводятся внеплановые проверки документов.

В минэкологии рассказали, что экологическая обстановка в Минусинске в зоне повышенного внимания из-за географического расположения, работы предприятий и большого числа домов частного сектора, что существенно отражается на экологии города в отопительный сезон.

Кроме этого, инспекторы часто фиксируют факты сжигания отходов. Такие действия в безветренную погоду оказывают дополнительную нагрузку на воздух. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

Жителей просят сообщать обо всех нарушениях природоохранного законодательства на горячую линию Минэкологии 8-800-200-11-116, инспекторам территориального отдела эконадзора в Минусинске 8-950-425-8893. Информацию можно оставлять и в личном кабинете на сайте Krasecology.ru в разделе «Обращения граждан».