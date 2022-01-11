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В Красноярске школьник провалился под лёд

Главная Общество
Красноярск
12:05 11 Января 2022
школьники, вода, красноярск, лед
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В Красноярске на Ярыгинской набережной несколько школьников решили прогуляться по льду возле берега. Итог закономерен – один из них провалился в реку. Происходящее засняли на видео и разместили в паблике i«Новости Красноярск» в Инстаграм. 

В этот раз ребёнок смог выбраться на берег самостоятельно, но так бывает не всегда.

«МЧС каждый год потом в протоке вылавливает. Течением прибивает трупы. Печально. Детское бесстрашие и взрослая пьяная глупость», – написали в комментариях к видео.

Часть комментаторов, как оказалось, в детских прогулках по льду не видят ничего страшного. 

«Я в детстве на болоте по кочкам прыгала в грязи тогула а зимой без валенок домой приходила и с детского сада с веранды в снег ныряла головой вниз и ваще норм».

Мы по сваям забитым прыгали со сваи на сваю на плотах плавали, а плавать не умели.

В детстве мы даже на льдинах плавали, и были счастливы

Фото: © instagram.com/krsk.now

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