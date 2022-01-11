В Красноярске школьник провалился под лёд

В Красноярске на Ярыгинской набережной несколько школьников решили прогуляться по льду возле берега. Итог закономерен – один из них провалился в реку. Происходящее засняли на видео и разместили в паблике i«Новости Красноярск» в Инстаграм.

В этот раз ребёнок смог выбраться на берег самостоятельно, но так бывает не всегда.

«МЧС каждый год потом в протоке вылавливает. Течением прибивает трупы. Печально. Детское бесстрашие и взрослая пьяная глупость», – написали в комментариях к видео.

Часть комментаторов, как оказалось, в детских прогулках по льду не видят ничего страшного.

«Я в детстве на болоте по кочкам прыгала в грязи тогула а зимой без валенок домой приходила и с детского сада с веранды в снег ныряла головой вниз и ваще норм».

Мы по сваям забитым прыгали со сваи на сваю на плотах плавали, а плавать не умели.

В детстве мы даже на льдинах плавали, и были счастливы

Фото: © instagram.com/krsk.now