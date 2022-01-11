В Ачинске за 2,9 миллиона рублей продают особняк 19 века

В Ачинске на торги выставили старинный особняк. Здание было построено в 19 веке и проходит по реестру объектов культурного наследия как «Дом жилой с магазином». Площадь дома – 711 квадратных метров. В комплект входит земельный участок площадью 304 кв. метра. На первый взгляд, недвижимость выглядит неплохо, но на данный момент ей никто не пользуется.

Посредником при продаже выступает Российский аукционный дом. Цена дома – 2,9 миллионов рублей. Торги пройдут 21 января, но заявки принимаются до конца недели 16 января.

Отмечается, что будущий владелец должен понимать, что изменения его внешнего облика недопустимы. А любые работы должны будут согласовываться со Службой охраны объектов культурного наследия.

Фото: auction-house.ru