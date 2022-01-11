Красноярская железная дорога доставила в Хакасию трансформатор для модернизации Майнской ГЭС весом 236 тонн

Трансформатор нестандартной формы и относится к категории негабаритных тяжеловесных грузов. Масса — 236 тонн, длина — 8 метров, высота — более 4 метров.

Для доставки использовался сочленённый транспортёр, который предназначен для перевозки сверхнегабаритных грузов, длиной почти 36 метров.

Перевозка трансформатора организована ОАО «РЖД» со станции Лиски (Воронежская область). Железнодорожники разработали специальный график, который исключает следование состава по участкам, где существуют ограничения по габаритам. Также были созданы особые условия обеспечения безопасности груза. В пути следования оборудование сопровождали сотрудники, периодически проводившие его осмотр.

Ранее РЖД доставил для Майнской ГЭС со станции Ижоры (Санкт-Петербург) гидротурбину весом 87 тонн.

Фото: КрасЖД