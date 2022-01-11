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Следователи проводят проверку по сообщению СМИ о смерти пациента в больнице Лесосибирска

Главная Общество
Красноярск
11:33 11 Января 2022
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В социальных сетях и СМИ размещены сведения о смерти пациента в лесосибирской больнице, нуждавшегося в оказании медпомощи. При этом опубликовано видео, на котором можно увидеть, что предположительно персонал этой больницы в рабочее время находится на мероприятии, не связанном с исполнением профессиональных обязанностей.

Следственным отделом организовано проведение проверки.

Как сообщается на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю, было установлено, что 25 декабря мужчина обратился в КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница» за медицинской помощью. Ему провели несколько операций, а 26 декабря из-за стабильно тяжёлого состояния перевели в реанимационное отделение больницы. 5 января мужчина скончался.

Следователями получена вся необходимая медицинская документация с историей болезни пациента и оказанием ему медицинской помощи. Для установления причины смерти пациента, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также выполняются другие проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Фото: krk.sledcom.ru

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