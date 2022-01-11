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В Красноярском крае прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом

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Красноярск
11:13 11 Января 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, вакцинация, госпитализация, заболевание, лечение
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На данный момент в Красноярском крае развёрнуты 3 909 коек в 44 временных инфекционных госпиталях. Занятость коечного фонда — 66,82 %. На лечении в госпиталях находятся 2 612 пациентов, лечение амбулаторно проходят 8 774 человек. За неделю отмечена незначительная динамика снижения количества пациентов.

По информации министерства здравоохранения Красноярского края, в течение нескольких недель прогнозируется новый рост заболеваемости. Количество резервных коек в больницах принято решение не сокращаться.

Темп вакцинации в праздничные дни снизился. Из расчёта за последние 14 дней составляет от 600 до 2 тыс в день. На 8 января привиты I компонентом 1 272 075 человек, завершили вакцинацию — 1 207 335.

Лидерами по охвату вакцинацией стали: ЗАТО «Кедровый», Шарыповский, Ирбейский, Северо-Енисейский, Туруханский, Мотыгинский, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный районы.

Более 80 % населения провакцинированы в Ирбейском и Шарыповском районах.

Отстают в вакцинации в Лесосибирске, Канске, Боготоле, Енисейске, Кежемском, Каратузском и Курагинском районах. По запросам районов будет выезжать вакциномобиль, что позволит вакцинировать жителей отдалённых поселений и тех, кто не хочет идти в медицинские учреждения.

Фото: © Александр Кряжев / РИА новости

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