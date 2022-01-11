Во время новогодних каникул красноярцев волновали темы дорог, благоустройства и ЖКХ

По информации ЦУР Красноярского края, за новогодние каникулы к чиновникам в социальных сетях обратились 127 человек. Больше всего обращений были связаны с дорогами. Жители Красноярска, Назарово, Лесосибирска и Канска сообщали, где нужно убрать снег и наледь.

Другая проблема — благоустройство. К примеру, жители Красноярска, Дивногорска и Железногорска сожалели о том, что во дворах нет ледяных городков и горок.

По ЖКХ в основном обращения были связаны с перебоями электроснабжения и плохим отоплением в Канске, Лесосибирске и Ужурском районе.

О проблемах можно сообщать в социальных сетях. Стоит лишь оставить комментарий в любом городском сообществе. Сотрудники ЦУР передадут обращение ответственным ведомствам и обязательно проконтролируют ответ.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости