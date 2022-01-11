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В чемпионате КХЛ новосибирцы обыграли «Амур» по буллитам

Главная Общество
Красноярск
10:09 11 Января 2022
кхл, лига, сибирь, матч, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
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«Сибирь» выиграла и второй матч в гостях у хабаровского «Амура» в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На этот раз новосибирцы были сильнее в серии послематчевых буллитов.

После двух периодов матча в Хабаровске гости вели со счетом 2:0. Шайбы у новосибирцев забросили Александр Шаров (в этот момент у «Сибири» на льду было на два игрока больше) и Олег Ли. Но в третьей 20-минутке «Амур» сравнял счет, причем вторую шайбу хозяева провели в самом конце основного времени, заменив голкипера шестым полевым игроком. Напомним, днем ранее «Сибирь» была также сильнее «Амура» - 1:0 в основное время.

«То, что выиграли по буллитам, это заслуга нашего вратаря (Антона Красоткина – Sibnovosti.ru) и единственного, кто забил – это Ник Шор», - сказал главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов (цитата по сайту КХЛ).

Тем временем, руководство КХЛ на оперативном совещании 10 января приняло решение пока не прерывать чемпионат, несмотря на случаи заражения коронавирусом сразу в нескольких командах. Будут отменяться лишь отдельные матчи. Например, игра омского «Авангарда» с «Салаватом Юлаевым» (Уфа), запланированная на 12 января. В клубе из Башкортостана заразились 20 хоккеистов и пять тренеров.

Фото: © хоккейный клуб «Сибирь»

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