27 января в Красноярске можно будет получить бесплатную юридическую помощь

27 января Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России проведёт день оказания бесплатной юридической помощи по адресу: г. Красноярск, ул. Перенсона, 20 (Дом офицеров) с 10 до 15 часов.

Обращаться можно по вопросам гражданского, трудового, жилищного, земельного законодательства, социальной защите, нотариальной деятельности.

Правовую помощь будут оказывать юристы, адвокаты, нотариусы, преподаватели юридических вузов и других юридических служб и ведомств.

Записаться на бесплатную консультацию можно по т. 8 (391) 258-18-50 в будние дни с 10.00 до 15.00.

График проведения Дней бесплатной юридической помощи на 2022 год: 27 января, 17 февраля, 24 марта, 21 апреля, 26 мая, 23 июня, 29 сентября, 27 октября, 17 ноября, 15 декабря.

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости