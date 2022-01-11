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Юрий Лапшин обозначил основные направления работы правительства края в 2022 году

Главная Общество
Красноярск
11:15 11 Января 2022
красноярск, правительство
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Во время первого заседания президиума Правительства Красноярского края Юрий Лапшин представил главе региона Александру Уссу основные направления работы кабинета министров в 2022 году. 

Главным приоритетом в сфере бюджетной политики станет сохранение баланса между доходами и эффективностью расходов. Основное внимание будет направлено на проекты «инфраструктурного меню». В частности, Красноярский край получит средства для строительства метро. Главное, что необходимо сделать – это пройти госэкспертизу. 

Кроме этого, запланирована реконструкция автодорог на подходах к Высокогорскому мосту и реконструкция перрона в аэропорту Красноярска. Дополнительно продолжится улучшение инфраструктуры городского электротранспорта. Заявка на получение инфраструктурного кредита уже направлена.

Одним из главных событий 2022 года станет начало реализации Комплексного плана социально-экономического развития Норильска. Уже в этом году начнется работа по термостабилизации грунтов, капитальные ремонты инженерных сетей и разработка проектно-сметной документации для строительства нового жилья в северной столице края.

Для детей-сирот текущий год обещает стать прорывным. На строительство и приобретение жилых помещений для них предусмотрено 1,7 млрд рублей, ещё 300 млн рублей выделены на предоставление жилищных сертификатов Кроме того, один миллиард рублей, направлен на строительство домов для работников бюджетной сферы и детей-сирот.

В рамках новой краевой госпрограммы «Комплексное развитие территорий Красноярского края» предстоит апробировать механизм муниципальных комплексных проектов развития для обновления инфраструктуры в городах и районах, которые разработали и защитили такие проекты в числе первых.

Бюджет, направленный на достижение целей национальных проектов в крае, увеличился в 2022 году до 35,8 млрд рублей. В том числе, 2,4 млрд рублей выделены на масштабное благоустройство. В этом году преобразятся 34 общественных пространства и 116 дворов.

Фото: © Александр Черных 

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