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Штат парашютно-десантной службы Красноярского края увеличат на 186 человек

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Красноярск
10:24 11 Января 2022
экология, в красноярском крае, общество, борьба, лесные пожары
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В Красноярском крае начался приём новых специалистов парашютно-десантной пожарной службы краевого Лесопожарного центра. В этом году штат огнеборцев-парашютистов будет увеличен на 186 человек.

В этом году будет расширена система видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой. На данный момент в регионе на вышках операторов сотовой связи в 29 муниципалитетах установлены 100 камер, что помогает оперативно фиксировать возгорания и быстро ликвидировать лесные пожары на малых площадях.

— В этом году дополнительные точки базирования авиации появятся в пос. Бор Туруханского района и Стрелка-Чуня Эвенкийского муниципального района, — сказал министр лесного хозяйства Красноярского края Алексей Панов.

Ещё в этом году по национальному проекту «Экология» в край поступит 465 единиц новой техники и оборудования.

Минлесхоз края заключает соглашения с арендаторами лесных участков. Соответственно лесопользователи при необходимости предоставят свою технику для тушения пожаров. Также лесные пожарные проводят профилактические беседы с населением.

Продолжится комплектование парка авиа- и спецтехники нового лесопожарного центра «Север». Он был создан для тушения пожаров в отдалённых и труднодоступных территориях. В прошлом году «Север» получил 86 единиц наземной спецтехники, в том числе высокопроходимые УАЗы, вездеходы, бензовозы и тягачи. В декабре поступили два новых вертолёта Ми-8 МТВ-1.

Фото: РИА новости / © Максим Богодвид

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