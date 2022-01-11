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Для устойчивого развития Красноярскому краю требуется резервный фонд

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Красноярск
09:50 11 Января 2022
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На заседании президиума правительства Красноярского края губернатор Александр Усс обозначил основные направления социально-экономического развития Красноярского края в 2022 году и поставил соответствующие задачи.

Прошедший год губернатор оценил, как прорывной. Качественное исполнение бюджета позволило обеспечить рекордную финансовую базу на этот год, в том числе за счёт остатков на счетах края.

Также на ближайшие три года прогнозируется высокий уровень налоговых поступлений. То есть регион может рассчитывать на доходы около триллиона рублей, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Необходимо уже сейчас начинать планировать и проектировать крупные стройки. Чтобы начать реализацию таких проектов без риска для текущих расходов, нужно подумать о принятии закона о резервном фонде Красноярского края, что поможет гарантировать устойчивость финансовой системы независимо от внешних условий, — сказал Александр Усс.

Как отметил глава региона, в этом году благоприятные условия позволят региону можно сказать в два раза снизить госдолг по сравнению с 2017 годом. Кстати, тогда долг составлял 104 млрд рублей. Для того, чтобы Красноярскому краю развиваться, повышая качество жизни людей за счёт строительства и ремонта объектов социальной сферы, ЖКХ, дорог, благоустройства территорий, предстоит пойти на федеральные заимствования — получение инфраструктурных кредитов.

Александр Усс поручил правительству Красноярского края проработать возможность оказания грантовой поддержки проектам малого и среднего предпринимательства. Это даст толчок бизнес-активности на местах. Губернатор предложил главам городов и районов региона включиться в работу, подготовить перечень проектов на местах, претендующих на краевую поддержку. До конца января главам предстоит подготовить заявки на получение дополнительного краевого финансирования для решения первоочередных задач в территориях.

Территориальному развитию поможет и реализация госпрограммы «Комплексное развитие муниципальных образований края», выделение дополнительного финансирования на благоустройство городов и районов, подготовка к празднованию 200-летия Минусинска и 200-летия Енисейской губернии.

В нынешнем году продолжится подготовка к 400-летию Красноярска.

Фото: © Александр Черных

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