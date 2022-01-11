В Ачинске мужчина из-за ревности зарезал свою сожительницу

Как сообщается на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 1 января на территории земельного участка по улице 2-я Грузинская города Ачинска в вагончике-бытовке найдено тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти.

В отношении 36-летнего ачинца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как оказалось, мужчина временно проживал в вагончике, так как работал охранником на строительной площадке. С осени он стал проживать с женщиной. 1 января ночью между ними произошла ссора из-за ревности. Обвиняемый нанёс женщине ножом несколько ранений в область бедер и заднюю поверхность грудной клетки. Женщина скончалась на месте.

Злоумышленника задержали. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru