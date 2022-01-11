В Ирбейском и Шарыповском районах от коронавируса привились 80 % населения

О том, что в Ирбейском и Шарыповском районах от коронавируса вакцинировались 80 % взрослого населения на оперативном штабе рассказал заместитель председателя правительства Алексей Подкорытов.

К 80 % приближаются также Мотыгинский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Северо-Енисейский, Туруханский и Балахтинский районы. Отстают в вакцинации в Лесосибирске, Канске, Боготоле, Енисейске, Кежемском, Каратузском и Курагинском районах. По запросам районов будет выезжать вакциномобиль, что позволит вакцинировать жителей отдалённых поселений и тех, кто не хочет идти в медицинские учреждения.

По словам Алексея Подкорытова, последние несколько недель количество заболевших COVID-19 снижается, но говорить о стабилизации ситуации пока рано. Отметим, что в ближайшие несколько недель число заболевших может опять увеличиться, поэтому резервные койки в больницах региона сокращать не будут.

Напомним, за сутки от коронавируса погибли 25 человек. Всего же с начала пандемии — 8 952.

Подтверждённых диагнозов на 10 января — 235. С начала пандемии — 175 844.

Вылечили 160 890 человек (+ 290 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 1 152 жителя Красноярского края.

4 649 451 тест на коронавирус проведён с начала пандемии (+ 8 994 за последние сутки).

Фото: © Александр Кряжев / РИА новости