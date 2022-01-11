В Красноярске в Татышев-парке благоустроят озеро у Виноградовского моста

Как рассказали в администрации города Красноярска, МАУ «Татышев-парк» ищет подрядную организацию на разработку проектной документации по обустройству пляжной зоны около озера вблизи Виноградовского моста. Подрядчик, победивший в электронных торгах выполнит изыскательские работы в западной части острова и подготовит проектно-сметную документацию до конца мая.

В планах рядом с озером сделать пляжно-развлекательный комплекс, включающий три бассейна с душевыми, раздевалками и камерами хранения. Кроме этого планируется создать зоны отдыха с шезлонгами, сцену, танцевальные площадки для мероприятий, детскую площадку, бар-кухню и веранду для приёма пищи, а также систему видеонаблюдения.

С южной стороны озеро отделят от Енисея дамбой. На дамбе появятся прогулочные дорожки. Создадут станцию для занятий водными видами спорта. Для безопасности спроектируют спасательную станцию. Чтобы отдыхающие не могли использовать железобетонные контрфорсы моста для прыжков в воду, их превратятся в арт-объект. На южном мысе появится смотровая площадка с подсветкой, динамично связанной с подсветкой Виноградовского моста.

Если будет необходимо, берег озера укрепят и обустроят зоны для занятий йогой и гимнастикой.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf