В Красноярске 11 января ожидается ветер до 18 м/с, на дорогах гололедица

По прогнозам синоптиков, 11 января в Красноярске и в центральных районах края прогнозируются порывы северо-западного ветра 15-18 м/с, на дорогах гололедица.

На улице рекомендуется вести себя осторожно, не пережидать непогоду вблизи стен домов, на остановках, рядом с деревьями и рекламными щитами, не подходить к оборванным проводам и не трогать их.

Не стоит парковать транспорт под проводами, деревьями и балконами.

На дорогах стоит соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

При возникновении происшествий звоните по телефону 112.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости