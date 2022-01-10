Красноярск вошёл в число городов, где в 2022 году можно выгодно инвестировать в недвижимость

В 2022 году Красноярск вошёл в число городов, где выгоднее всего инвестировать в недвижимость. Эксперты РБК выяснили, что цена на жильё на первичном рынке выросла на 9%, на вторичном на 20%, а аренда подорожала на 17%.

Также в список наиболее привлекательных для покупки жилья городов вошли Самара, Калининград, Тюмень, Екатеринбург, Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Махачкала и Дербент, где жильё подорожало почти на 100%.

Если говорить более конкретно, то 1 квадратный метр на вторичном рынке подорожал до 88,2 тысячи рублей. Стоимость квадрата в новостройках выросла до 97,7 тысячи рублей. Аренда однокомнатной квартиры подорожала на 25,2%, до 18,9 тысячи рублей. Двухкомнатные выросли в цене еще сильнее – до 25,6 тысячи рублей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко