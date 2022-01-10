Александр Усс поручил тщательно разобраться в смерти пациента в лесосибирской больнице

Инцидент, случившийся в лесосибирской больнице во время новогодних каникул, обсудили на заседании президиума правительства Красноярского края.

— Поручаю тщательно разобраться с обстоятельствами, а также дать объективную оценку данной ситуации с правовой и с моральной точки зрения. Смерть человека, а тем более близкого — мощное эмоциональное потрясение для родных. Я прошу главу Лесосибирска встретиться с родственниками, наладить с ними контакт и оказать необходимую человеческую поддержку, — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Напомним, прокуратурой начата проверка после появления в средствах массовой информации видео с медиками, которые отмечали корпоратив и смерти мужчины в больнице Лесосибирска.

Родственники умершего мужчины считают, что медики на рабочем месте не исполняли свои обязанности и не оказывали пациентам должного лечения. На видео можно увидеть, как сотрудники больницы сидят за столом, разговаривают и веселятся.

Во время проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами законодательства о здравоохранении и труде. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Министерство здравоохранения Красноярского края со специалистами Росздравнадзора также организовало проверку по поводу качества оказываемой в учреждении медпомощи.

Фото: © Виталий Безруких / РИА Новости