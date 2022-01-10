235 человек в Красноярском крае заболели коронавирусом за сутки

За сутки от коронавируса погибли 25 человек. Всего же с начала пандемии — 8 952.
Подтверждённых диагнозов на 10 января — 235. С начала пандемии — 175 844.
Вылечили 160 890 человек (+ 290 за сутки).
Под медицинским наблюдением находятся 1 152 жителя Красноярского края.
4 649 451 тест на коронавирус проведён с начала пандемии (+ 8 994 за последние сутки).
Напомним, главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев в своём Тelegram-канале напомнил о том, что в регионе сохраняется неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, число ежедневно заболевающих коронавирусом остаётся большим, риски осложнения течения заболевания возрастают.
Людям рекомендуют не принимать участие в праздничных купаниях, а также отказаться от посещения мест большого скопления людей.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев