235 человек в Красноярском крае заболели коронавирусом за сутки

За сутки от коронавируса погибли 25 человек. Всего же с начала пандемии — 8 952.

Подтверждённых диагнозов на 10 января — 235. С начала пандемии — 175 844.

Вылечили 160 890 человек (+ 290 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 1 152 жителя Красноярского края.

4 649 451 тест на коронавирус проведён с начала пандемии (+ 8 994 за последние сутки).

Напомним, главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев в своём Тelegram-канале напомнил о том, что в регионе сохраняется неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, число ежедневно заболевающих коронавирусом остаётся большим, риски осложнения течения заболевания возрастают.

Людям рекомендуют не принимать участие в праздничных купаниях, а также отказаться от посещения мест большого скопления людей.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев