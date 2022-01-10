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В красноярской БСМП подвели итоги новогодних каникул

Главная Общество
Красноярск
17:02 10 Января 2022
больница, общество, красноярск, обращение
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В КМКБСМП подвели итоги новогодних каникул. За 10 дней в медицинское учреждение обратились 1 994 человека. 652 из них были госпитализированы, сообщается на сайте красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича. 346 пострадавших обратились за помощью из-за полученных травм.

Также за праздничные дни в больнице проведено 238 операций. 

Обращений по поводу отморожений зарегистрировано значительно меньше по сравнению с прошлым годом. С холодовой травмой обратились 7 человек (трёх госпитализировали). 

Из всех обращений 604 человека обратились за медпомощью в базовый инфекционный госпиталь БСМП (259 госпитализировали).

За новогодние праздники порядка 1 400 звонков приняли операторы единого информационного центра БСМП.

Фото: bsmp.sibmedport.ru

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