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Красноярский музтеатр стал победителем грантового конкурса

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Красноярск
15:33 10 Января 2022
конкурс, театр, победители, красноярск, общество
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Красноярский музыкальный театр в третий раз вошёл в число победителей грантового конкурса на получение тифлооборудования и организацию тифлокомментирования программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

В этом году у зрителей будет возможность посетить семейный мюзикл «Заколдованный город» Егора Шашина и Евгения Муравьёва, воспользовавшись услугой тифлокомментирования. Премьера постановки состоялась в театре 2 октября. Благодаря грантовой поддержке прикоснуться к истории, рассказывающей о молодом герое, который, идя по самостоятельному жизненному пути, находит друзей, учится отличать добро от зла и впервые влюбляется, смогут незрячие и слабовидящие гости театра.

Самый Музыкальный начал проводить спектакли с тифлокомментированием в 2020 году. Это произошло при содействии краевой специальной библиотеки и тифлокомментатора высшей категории Анны Вильдановой. Для зрителей была адаптирована музыкальная сказка «Летучий корабль» Кристины Тихоновой. За два года, с помощью услуги тифлокомментирования, её посмотрели 200 человек. Заключительный показ прошёл 25 декабря.

Фото: Красноярский музыкальный театр

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