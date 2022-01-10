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Жители городов-миллионников назвали типичные черты своих земляков

Главная Общество
Красноярск
15:50 10 Января 2022
красноярск, люди
Фотография © Кирилл Сатаров
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Жители городов-миллионников назвали типичные черты своих земляков. По данным опроса от сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, главное, чем выделяются жители большинства российских мегаполисов это доброта и отзывчивость. 

При этом самые добрые люди, судя по результатам опроса, живут в Казани (там эту черту считают главной для своих земляков 40% опрошенных), Краснодаре (29%) и Нижнем Новгороде (28%) и Красноярске (21%).

Трудолюбие чаще всего называли жители Казани (17%), Волгограда, Омска, Уфы (по 15%), Краснодара и Перми (по 14%). Больше всего юмористов среди жителей Омска (15%), Ростова-на-Дону (11%), Волгограда, Краснодара и Перми (по 10%).

Вежливость и тактичность — типичная черта петербуржцев (об этом сообщили рекордные 36% горожан), самарцев (12%), москвичей (10%) и красноярцев (9%).

Жители Екатеринбурга, по данным исследования, отличаются собранностью и организованностью (это отмечают 13% респондентов). Казанцы считают одной из своих типичных черт гостеприимство (13%), а уфимцы, нижегородцы, самарцы и красноярцы — дружелюбие (12%, 11%, 10% и 6% соответственно). 

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