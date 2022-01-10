Молодёжная площадка КЭФ-2022 пройдёт на тему «Красноярск-400: город будущего»

Красноярский экономический форум состоится 2-4 марта на базе Сибирского федерального университета. Мероприятия форума пройдут в смешанном онлайн- и оффлайн-формате.

Молодёжная площадка «Поколение-2030» на тему «Красноярск-400: город будущего» пройдёт в первый день Красноярского экономического форума 2022 года, сообщается на сайте правительства красноярского края.

Для участников площадки, которыми станут молодые предприниматели, архитекторы, урбанисты, общественные деятели и активисты со всей России, будут организованы дискуссии. Лидеры Молодёжной площадки выбраны на конкурсной основе. Направления дискуссий: «Общество для жизни в городе», «Креативная экономика», «Городская мобильность», «Новые мегаполисы – архитектура», «Здоровый город для будущего и настоящего». Участники обсудят, как общество влияет на идентичность города, роль экологии и «зелёной» общественности в жизни города, влияние мегасобытий на жизнь горожан, развитие малого бизнеса с учётом общегородских трендов и т.д.

За несколько дней до старта КЭФ-2022 на форсайт-сессии они разработают актуальные предложения и проекты, соответствующие пяти тематическим направлениям, и представят их во время работы дискуссионных площадок.

— Тема призвана инициировать обсуждение города будущего через призму пяти направлений для дискуссий. Мы поговорим о том, что, с точки зрения молодёжи, необходимо для комфортной жизни в городе. Также постараемся выстроить эффективный диалог с представителями власти и предпринимательского сообщества. Главным голосом молодёжи будут лидеры Молодёжной площадки. Это не только архитекторы и урбанисты, но и ребята, которые уже развивают свои города и могут поделиться опытом. Думаю, предложения, озвученные во время молодёжной программы КЭФ, помогут превратить Красноярск и другие города России в города будущего!, — отметил председатель Молодёжного правительства Красноярского края Евгений Гаврилов.

По вопросам участия в работе Молодёжной площадки «Поколение-2030» можно обращаться по электронной почте: forum.pokolenie2030@gmail.com